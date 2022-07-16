6 потужних ракет Х-101 випустила росія по Дніпру. 4 вдалося перехопити силам ППО. Інші - влучили по промисловому підприємству та житловому масиву. Троє людей загинули, шістнадцятеро постраждали. Наслідки ракетного удали досі ліквідують. Більше про черговий терористичний злочин росіян - у сюжеті Олени Мендалюк.

Спокійний вечір у Дніпрі перервала атака російських ракет. О 21-й вони полетіли на місто. Моторошне відео удару миттю розлетілося по інтернету. На місці влучання одразу ж спалахнула потужна пожежа - горять автівки людей. Жертвами удару стали троє мирних жителів. Один з них - водій маршрутки. Ще 16-ро отримали поранення, двоє постраждалих у тяжкому стані.

Сергій Ковтонюк - т.в.о. начальника відділу зав'язків із ЗМІ головного управління ДСНС у Дніпропетровській області:

Згоріло 2 автомобілі, більше 10 пошкоджено, у прилеглих будинках вибиті вікна та двері. Через удар пошкоджено труби водогонів, без водопостачання залишилося правобережна частина міста.

Ось величезна вирва, яку залишила по собі російська ракета. Все навколо посічене осколками - торговельні павільйони, житлові будинки. Скільки квартир пошкоджено - рахують досі.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Більше 13 годин триває ліквідація наслідків ракетного удару, на місці досі працюють працівники різних служб. Вже вдалося вивезти більшість пошкоджених автівок, прибрати скло розбитих вікон, а з місця, куди снаряд влучив, дістають речові докази.

Фахівці вже дістали з вирви великий уламок ракети. Це фрагмент Х-101. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів. Летить зі швидкістю більш як 700 кілометрів за годину. Пані Тетяна в мить вибуху була вдома.

Тетяна - жителька Дніпра:

Шум появился, я выскочила и посыпались стекла. Девочки все повыскакивали, мы упали, это нас наверное и спасло. Ой ночь мы провели в каком-то общежитии, но мы не спали. Все на нервах. Как на пороховой бочке.

Вибухова хвиля у будинку залишила лише стіни.

Надія - жителька Дніпра:

В моїй квартирі впав потолок, всі двері вибиті, уся мебель потрощена. Що можна було винести, все винеслав. В основном вещи. Все остальне, техніка, все побито. Одяг, чайник, туалетна бумага от таке ми із собою взяли. Все в склі все у бетоні, пилюці.

З побитих помешкань людей евакуюють. Залишатися у цих квартирах небезпечно.

Загалом ввечері росіяни випустили по Дніпру 6 ракет. Чотири з них - збили сили ППО. Ще гарячі уламки ворожого снаряду розлетілися приватним сектором.

Про збитки від чергової ракетної атаки рашистів говорити зарано. Дотепер триває ліквідація наслідків на промисловому підприємстві. На місці працює пів сотні рятувальників.