Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 30% свого наступального наземного потенціалу. Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає The Guardian.

Росія, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності. Це означає, що 50 000 російських солдатів загинули або були поранені в цьому конфлікті, знищено майже 1 700 російських танків, знищено близько 4 000 бойових броньованих машин.

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Міноборони РФ не називало кількість загиблих під час війни проти України з кінця березня, тоді відомство заявило про загибель 1351 бійця.

За даними Генштабу ЗСУ, лише за останню добу, 16 липня, українські захисники знищили 160 окупантів і 7 танків.

Нагадаємо, що вторгнення в Україну настільки послабила російську армію, що Кремль наважиться розпочати нову агресію не раніше, ніж за два роки. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.