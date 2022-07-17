Росія втратила 30% військ, 50 тисяч вояків загинули чи поранені - начштабу Британії [ Редагувати ]
Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 30% свого наступального наземного потенціалу. Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає The Guardian.
Росія, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності.
Це означає, що 50 000 російських солдатів загинули або були поранені в цьому конфлікті, знищено майже 1 700 російських танків, знищено близько 4 000 бойових броньованих машин.
Міноборони РФ не називало кількість загиблих під час війни проти України з кінця березня, тоді відомство заявило про загибель 1351 бійця.
За даними Генштабу ЗСУ, лише за останню добу, 16 липня, українські захисники знищили 160 окупантів і 7 танків.
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