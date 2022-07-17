Росія ослаблена, до нової агресії вона готуватиметься два роки - міністр оборони Латвії [ Редагувати ]
Вторгнення в Україну настільки послабило російську армію, що Кремль наважиться розпочати нову агресію не раніше, ніж за два роки. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє nra.lv.
Глава Міноборони Латвії дав оцінку в зв'язку з запланованою військовою реформою та запровадженням загального призову через зростання загроз з боку РФ.
За словами міністра, опір українського народу дає Латвії час на підготовку, і країна має діяти, щоб забезпечити стримування агресора.
Навряд чи хтось вірив, що вторгнення і війна, порівнянна з попередніми світовими війнами, взагалі можливі. Наші сусіди довели, що ми теж повинні бути готові захищати свою територію проти супротивника, що жорстоко і чисельно перевершує.
Нагадаємо що лише за останню добу ЗСУ знищили 160 окупантів і сім танків.
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