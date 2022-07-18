Сонячно, але не спекотно: якою буде погода в Україні 18 липня [ Редагувати ]
Джерело: Інформатор
Сьогодні, 18 липня, у більшості областей погода буде сонячною, але не вкрай спекотною. У деяких регіонах України очікуються дощі.
За даними синоптиків, сьогодні у Чернігівській, Сумській та деяких районах Харківської області пройдуть дощі. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
На решті території буде суха та сонячна погода. Проте спека значно спаде.
Сьогодні у столиці прогнозується суха погода, подекуди мінлива хмарність. Вітер північно-західний з поривами до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11 +13 градусів, а вдень +20 +23.
по темі
Погода в Україні у неділю, 17 липня, буде дощовою майже в усіх областях
При цьому стовпчики термометрів в середньому покажуть до +28 градусів
У понеділок, 11 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов
У п'ятницю, 8 липня, в центральних і західних областях України очікуються дощі та грози
Прогноз погоди в Україні на 6 липня здивує мешканців нашої країни