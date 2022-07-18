Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ ЄС [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав європейських колег збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти росії. Про це Кулеба написав у Twitter.
Український міністр сьогодні виступив перед Ради закордонних справ ЄС за запрошенням глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.
Є три аспекти для відновлення миру в Україні та безпеки в Європі.
Моє ключове повідомлення: зброя Україні, санкції проти росії та відповідальність росії - три способи відновити мир, посилити безпеку та захистити стабільність у Європі.
Глава МЗС наголосив, що ЄС повинен запровадити повне енергетичне ембарго, обмежити ціни на російську нафту, заборонити трансляцію медіа рф та допомогти у створенні спеціального трибуналу.
Today, I addressed EU ministers at the Foreign Affairs Council on @JosepBorrellF’s kind invitation. My key message: weapons to Ukraine, sanctions on Russia, and accountability for Russia are the three ways to restore peace, enhance security, and protect stability in Europe 1/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2022
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