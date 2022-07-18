Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав європейських колег збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти росії. Про це Кулеба написав у Twitter.

Український міністр сьогодні виступив перед Ради закордонних справ ЄС за запрошенням глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

Є три аспекти для відновлення миру в Україні та безпеки в Європі.

Моє ключове повідомлення: зброя Україні, санкції проти росії та відповідальність росії - три способи відновити мир, посилити безпеку та захистити стабільність у Європі.

Глава МЗС наголосив, що ЄС повинен запровадити повне енергетичне ембарго, обмежити ціни на російську нафту, заборонити трансляцію медіа рф та допомогти у створенні спеціального трибуналу.