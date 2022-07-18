ЗСУ одним ударом знищили три російських "Акації" [ Редагувати ]
Українські військові допомогли відцвісти на Донбасі трьом російським "Акціям". Про це повідомляє ОК "Північ".
"Три "Акації" (2С3) ворога відцвіли на Донбасі, завдяки влучній роботі наших захисників! Вірте в воїнів ЗСУ! Перемога за нами!", - йдеться в повідомленні.
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