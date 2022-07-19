Росія посилила газовий шантаж Європи. Газпром заявив про "форс-мажорні обставини" і розіслав провідним європейським компаніям "листи щастя" щодо зменшення поставок газу.

В офісі українського президента закликали міжнародних партнерів відповісти терористці посиленням військової та економічної допомоги Україні. Та чи готові в ЄС до відкритої конфронтації - з'ясовувала Олена Абрамович.

На своє останнє, заплановане у цьому сезоні, засідання міністри закордонних справ країн ЄС зʼїзжджаються із тривожними, але передбачуваними новими. Газпром надіслав щонайменше трьом європейським компаніям, які купують у росії газ, лист про форс-мажор. І неможливість постачати газ до Європи. Попри такі новини, міністри у своїй підтримці України - непохитні. Мови про згортання санкцій не може бути - заявляють вони.

Анна Лурманн, міністр європейських справ Німеччини:

Важливо продемонструвати, що ми будемо відстоювати Україну у довготривалій перспективі. Росія намагається нас виснажити, а ми явно протиставляємо цьому європейську та трансатлантичну єдність.

Жан Ассельборн, міністр закордонних справ Люксембурга:

Ми не повинні коливатися. Наша позиція полягає в тому, що за допомогою санкцій ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів. І принаймні обмежити засоби, які він має для ведення війни. Ми повинні дотримуватися цього.

За кілька днів до цього засідання угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що Європа вистрелила собі в легені санкціями проти Росії. Втім, його голос у ЄС у цьому питанні - одинокий, і, як підкреслив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, не зовсім правдивий.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань завнішньої політики:

Деякі європейські лідери говорять, що санкції - це помилка. Я так не думаю. Це те, що ми мусили зробити і що будемо продовжувати робити. Дехто каже, що заборона імпорту нафти спричинила зростання цін на нафту. І тут треба дивитися на графіку цін. Ціни на нафту, відколи ми запровадили санкції, знизились.

Не лише знизились, а й досягли довоєнного рівня - свідчить статистика. Повністю відмовитись від російської нафти ЄС планує до кінця цього року - за винятком Угорщини, яка продовжить фінансувати рф. З газом ситуація значно складніша. Про те, щоб включати його у санкційний пакет, у ЄС навіть і не говорять. Хоча рф вже відрізала від газопостачання з десяток країн. І, можливо, повністю перекриє забезпечувати блакитним паливом європейський континент вже цієї зими. Це буде сильний удар по європейській економіці, але Україна платить значно вищу ціну.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань завнішньої політики:

Звісно, це неспівставно із втратами людських життів та руйнуваннями, від яких страждає Україна. У середу Єврокосімісія збереться для обговорення ситуації і та напрацювання заходів для будь-якого можливого сценарію.

ЄС впорається - запевнив міністр закордонних справ Словаччини, яка зараз головує у Євросоюзі. Поки він це говорив у Брюсселі, французький президент Еммануель Макрон приймав у Парижі очільника Арабських Еміратів - домовлявся про стратегічне партнерство щодо енергоносіїв. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підписувала угоду з Азербайджаном.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми подвоїмо постачання газу з Азербайджану до ЄС. За допомогою цього меморандуму ми беремо на себе зобов'язання розширити Південний газовий коридор. Це вже дуже важливий маршрут постачання для Європейського Союзу, який наразі дає понад 8 мільярдів кубічних метрів газу на рік, і за кілька років ми збільшимо його потужність до 20 мільярдів кубічних метрів

Таким чином на газовий шантаж Брюссель не піддається. Готується до складної зими, хоч і не накладає газові обмеження на рф. У Єврокомісії вирішили навіть не називати сьомим пакетом нові санкції, які мають затверджувати цього тижня. Бо таких вагомих кроків, які були у попередніх пакетах, - відрізання росії від свіфт, відмова від вугілля та нафти - у ньому немає. Це просто підсилення і удосокналення вже ухвалених санкцій, зазначив верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Щоправда, є серед них одне блискуче доповнення - обмеження на імпорт російського золота. І затвердити його мають уже цього тижня.