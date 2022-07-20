Група зовнішніх комерційних кредиторів України, від якої залежить фінансова підтримка країни з боку МВФ, погодилася припинити обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року. Раніше про це просив уряд України.

У заяві групи кредиторів (Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та США), опублікованій на сайті Мінфіну Німеччини йдеться:

Ми, група кредиторів України, висловлюємо нашу солідарність та підтримку Україні у її захисті від необґрунтованої, неспровокованої та незаконної агресивної війни Росії. Ми відзначаємо публікацію сьогодні запиту згоди України на відтермінування обслуговування боргу власникам облігацій з 1 серпня 2022 року та продовження термінів погашення.

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В опублікованому раніше документі українського Кабміну повідомлялося про намір України домогтися відтермінування виплати за державними борговими зобов'язаннями, зокрема євробондами.

Уряд України також ухвалив рішення відкласти платежі за ВВП-варрантами (цінними паперами, які дають власникам право купувати певну кількість акцій за фіксованою ціною).

У березні МВФ затвердив виділення Україні $1,4 млрд в якості екстреної допомоги. У квітні фонд схвалив створення спецрахунку для допомоги країні.

За даними МВФ, потреби України у фінансовій допомозі становлять майже $5 млрд на місяць. Фонд обіцяв вивчити можливість вилучення золотовалютних резервів РФ на користь України.