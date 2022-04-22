Міжнародний валютний фонд погоджується, що потреби України у фінансовій допомозі становлять близько $5 млрд на місяць. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. З вимогою надати цю суму на найближчий квартал звернулася українська влада.

За словами Георгієвої, що фонд має вирішити, звідки взяти необхідні Україні кошти. На думку глави МВФ, краще надавати гроші із грантів, а не позик. За оцінкою МВФ, валютні резерви України становлять близько $29 млрд.

Наш персонал попрацював над перевіркою цієї суми ($5 млрд - ред.). Загалом йдеться про правильний порядок величини. Вони підтвердили, що дійсно в найближчому майбутньому, у наступні пару місяців, буде потрібно такий обсяг, щоб забезпечити виконання Україною своїх функцій, таких як видача зарплат, пенсій, забезпечення соціальних служб, підтримка вимушених переселенців і, звичайно, погашення витрат, що йдуть понад нормальні витрати, що стосуються війни.

Глава МВФ повідомила, що до запитаних $5 млрд не входять кошти на відновлення інфраструктури. У квітні президент України Володимир Зеленський обговорив із Кристаліною Георгієвою фінансову підтримку країни.

Нагадаємо, що МВФ затвердив надання Україні $1,4 млрд екстреної допомоги.