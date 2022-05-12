Конгрес США ухвалив законопроект про полегшення боргового тягаря України [ Редагувати ]
Комітет з фінансових послуг Палати представників Конгресу США затвердив законопроект, спрямований на полегшення обслуговування зовнішнього боргу України.
Згідно з ним, представники США у "кожному міжнародному фінансовому інституті" вимагатимуть, щоб ці організації призупинили для України платежі за боргами.
Документ підтримали 362 конгресмени, 56 висловилися проти. Він також зобов'яже американську владу переконувати у полегшенні боргового тягаря України своїх партнерів - як комерційні організації, так й інші країни, зокрема які входять до "Паризького клубу" (неофіційна міжурядова організація розвинених країн-кредиторів).
Якщо законопроект підтримає Сенат і підпише президент Байден, Україна отримає відтермінування погашення своїх боргів на сім років.
Законопроект був ухвалений разом з трьома іншими, які стосуються нових санкцій щодо росії та білорусії.
Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні $40 мільярдів.
по темі
Американська влада вивчає можливість передачі Україні заморожених у США активів Центробанку росії. Про заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату Конгресу щодо можливості фактичної конфіскації заморожених авуарів ЦБросії та коштів великих російських підприємців
Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель запропонував використати заморожені валютні резерви Росії для відновлення України
Президент США Джо Байден назвав "контрпродуктивним" витік даних про обмін розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомляє NBC. На думку глава Білого дома, таки витоки "відволікають від цілей США"
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України провели телефонну розмову, під час якої обговорили запит Білого дому до Конгресу про надання Києву допомоги на $33 млрд