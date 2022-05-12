Комітет з фінансових послуг Палати представників Конгресу США затвердив законопроект, спрямований на полегшення обслуговування зовнішнього боргу України.

Згідно з ним, представники США у "кожному міжнародному фінансовому інституті" вимагатимуть, щоб ці організації призупинили для України платежі за боргами.

Документ підтримали 362 конгресмени, 56 висловилися проти. Він також зобов'яже американську владу переконувати у полегшенні боргового тягаря України своїх партнерів - як комерційні організації, так й інші країни, зокрема які входять до "Паризького клубу" (неофіційна міжурядова організація розвинених країн-кредиторів).

Якщо законопроект підтримає Сенат і підпише президент Байден, Україна отримає відтермінування погашення своїх боргів на сім років.

Законопроект був ухвалений разом з трьома іншими, які стосуються нових санкцій щодо росії та білорусії.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні $40 мільярдів.