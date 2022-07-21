Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Фото: ДСНС
Станом на ранок четверга, 21 липня, унаслідок ракетного обстрілу по Вінниці кількість жертв зросла до 26. Про це повідомляють у Вінницькій ОВА.
Так, у лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко. Дівчина мала 98% опіків.
14 липня вона була на площі Перемоги о 10:40. Поверталась додому від стоматолога. Світла пам'ять дівчині.
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