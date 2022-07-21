Росіяни обстріляли Нікополь із реактивних систем залпового вогню. По місту загарбники випустили понад 60 ракет. Двоє людей загинули, ще з десяток постраждали. Серед них діти.

Снарядами зруйновані приватні будинки, пошкоджені водопровід та газопровід. Розбомблені лікарня, порт, промислове та енергетичне підприємства. З подробицями далі Олена Мендалюк.

Пекельною видалася чергова ніч у Нікополі. Окупанти випустили по мирному місту 30 снарядів. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро - постраждали, серед них четверо дітей, наймолодшому постраждалому усього три роки. Їх доправили до лікарні.

Олександр Саюк, міський голова Нікополя:

На жаль обстріли не зменшуються, тому мешканці Нікополя та кожен приймає для себе рішення залишатись або не залишатись у місті Нікополі.

Пані Ольга після обстрілу її будинку вирішила їхати куди подалі. Адже говорить, російська армія обстрілює житлові квартали підступно, вночі, коли всі сплять.

Ольга, жителька Нікополя:

Очень страшно. Мы уезжаем сейчас. Мы на пятом этаже, попали ниже нас, но это было очень страшно. Это было просто ужасно. Свист был, скрежжет стекол был очень сильный. Это было самое страшное, я боялась, чтобы дети не попали под осколки, ничего. Очень страшно.

А ось те потрапляння у будинок жінки. На четвертому поверсі величезна діра, ворожа ракета пробила стіну і впала просто у спальню. Тієї ночі російський снаряд забрав життя двох людей.

Где-то 1,5 метра на 1,5 в полу и в стене.

Школа, училище, лікарні, а ще сотні квартир мирних жителів прошиті ворожими снарядами, з вибитими вікнами...

Євген Євтушенко, начальник Нікопольської військової адміністрації:

Град, як засіб ураження - він не є точним. Він на доволі великій території вражає всі цілі. І вони діють не вибірково. Якщо поряд є якісь цивільні об'єкти, вони теж отримують ураження цими градами.

Російські снаряди нищать усе. Двічі снаряди влучили у Нікопольську станцію переливання крові. Тепер тут більше не можуть приймати донорів. Перша ворожа ракета розтрощила кімнату на другому поверсі, там були холодильники зі стратегічним запасом плазми. Тепер тут лишився лише металобрухт.

Пострадали четыре холодильника и две морозильные камеры. В которой находилось около 600 литров свежозамороженной плазмы. 600 литров - это около 1800 доз. Соответсвенно это около двух тысяч можно было оказать переливаний нуждающимся больным.

Понад три мільйони гривень - це пораховані збитки лише від зруйнованих холодильників та плазми. Але вже після другого влучання станція переливання остаточно зачинила свої двері для донорів, принаймні у цьому приміщені. Тут мало що вціліло. Ракета влетіла у бетонне перекриття над службовим входом, впала у кількох метрах від будівлі й здетонувала. Від вибуху на усіх поверхах повибивало вікна та двері.

Едуард, представник станції переливання крові:

В общей сложности у нас повреждено 81 окно. Все стеклопакеты разрушены. Повреждены батареи, повреждена система водоснабжения. Был прямой прилет. И нарушена система электроснабжения.

Ворог знищує у Нікополі й промисловість. Це територія лише одного із заводів. Тут вирва на вирві. Десятки снарядів влучили й по робочім цехам, на щастя обійшлося без постраждалих.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Здавалося б, ці реактивні снаряди залишають не великі вирви. Але їх десятки й осколки відлітають на кілька десятків метрів.

Стояла собача будка, все розсекло, собаку вбило. Ворота, їх аж на ту вулицю і впало сюда в колодязь, в яму єту.

Пані Тамара показує нам, що від її подвір'я та будинку залишила російська ракета. Вона впала у кількох метрах від будинку.

Тамара Норкіна, жителька Дніпра:

Не думать, не дихать, не говорити, не дивитися нілзя було. Повиривало двері. Зайдіть у хату.

Будинок жінка будувала разом із чоловіком. Йому вже понад 60 років, але одного дня в їх життя прийшли "руські асвабадітєлі" і звільнили дім від всього, лишили тільки стіни й ті в тріщинах. Вибиті двері, на підлозі всюди скло, його жінка прибирає вже не перший день. Вибуховою хвилею вибило усі вікна.

Оце тут спав син, в ту ніч, ось тут він спав і він остався живий. А тут окна, проходьте, ось бачите рами які, стекол немає.

Повну розруху несе за собою російська армія в домівки мирних жителів Нікополя. Ворожі сили стоять на протилежному боці Каховського водосховища, а це всього кілька кілометрів.

Євген Євтушенко, начальник Нікопольської військової адміністрації:

Ми навіть засікали, 10 секунд проходить з моменту залпу на тій території, до того моменту коли відбувається розрив у нас. 10 секунд вистачає рівно для того, щоб лягти на долівку в кімнаті або на асфальт на вулиці. Тобто ми не можемо увімкнути систему оповіщення, ми не можемо якось масово оповістити людей, бо це дуже швидко відбувається.

У військовій адміністрації таки знайшли спосіб, як оповіщати населення про небезпеку - звідки беруть розвіддані про можливий обстріл військова таємниця. Лише людей просять не ігнорувати жоден сигнал про небезпеку.