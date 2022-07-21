Рашисти та їхні посіпаки відчувають себе вигнанцями на окупованих землях

Кожна кухарка - може керувати країною. Цей один із головних принципів Ленінської моделі побудови державності, схоже, вирішили впровадити росіяни. Кого вони тільки не обирають на керівні посади у тимчасово окупованих містах і селах. Там і прибиральниці, і клоуни, і офіціантки...

Яке воно - справжнє обличчя колаборанта? Про стрімкі, але короткочасні кар'єрні злети державних зрадників - наступний сюжет.

Любитель дивакуватих співів, а ще - неадекватних танців на камеру…

Танец дебила когда-то видели, слышали?

Знайомтеся, це - Павло Філіпчук. Колись депутат Херсонської обласної ради, який прославився своїми одіозними вибриками.

Нехитрих талантів Філіпчука, яких забракло, щоб побудувати політичну кар'єру за законної української влади, - цілком вистачило його російським кураторам. Захопивши будівлю Каховської міськради, вони всадовили зрадника батьківщини у крісло мера. І тепер той - розповідає про життя міста на тлі трикольорової ганчірки рашистів.

Повстречались со всеми коллективами. Людей на встречи приходит не очень большое количество.

А це - ще одне дарування, родом із Харківщини.

Учасник телевізійного талант-шоу - Сергій Агаркін - раніше розважав людей тим, що бив себе топором у живіт, заходив у вогняну клітку, запихав довжелезні цвяхи собі до носа! Який саме з цих талантів найбільше вразив окупантів - хтозна. Та вони віддали своєму зірковому прислужнику керівну посаду в мерії міста Балаклія.

Находимся в администрации города Балаклея. Привезли Сергея Агаркова, участника харьковского сопротивления. Сергей будет заместителем мера.

Приголомшливий кар'єрний зліт можемо спостерігати й на захопленому рашистами телеканалі в Херсоні. У сюжеті, знятому пропагандистами, українські колеги впізнали… прибиральницю, яку загарбники призначили адміністратором телерадіокомпанії!

А новим директором театру у Херсоні - став його... охоронець. Заступником гауляйтера у Скадовському районі призначили - тамаду!

Я первый зам по вопросам образования, медицины, культуры и оздоровления, вот такой спектр деятельности у меня обширный. Лично я испытываю такое давление со стороны заангажированных руководителей школ, директоров. Я работала рядовым педагогом, я уже говорила, преподавала мастер-классы актерского мастерства.

Росіяни, схоже, ладні посадити у крісла керівників першого ліпшого безхатька чи п'яницю, бо охочих співпрацювати із загарбниками - майже нема!

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Всі колаборанти й зрадники на сьогодні - скажемо так, низької якості. Абсолютно впевнено це можу сказати. Тому що будь-яка людина, яка здраво мислить, вона навіть не може зрозуміти, як можна взяти на себе відповідальність тисячі загиблих людей, розорених домівок, загиблих дітей і всього, що відбувається після окупації.

А ті, хто все ж погодився на співпрацю з ворогом, - невдовзі замислюються, як накивати п'ятами якнайшвидше. Бо на них лавиною сиплються поточні завдання, які вони не вміють і не хочуть вирішувати!

Вопросы с топливом не решаются - ж**а. Вопросы с лекарствами не решаются - ж**а. Зарплаты, пенсии - не решаются, ж**а, сплошная ж**а. Поедем в Крым - она официанткой, барменом, а я - вышибалой, как я раньше был.

Утім, втекти непоміченими - зрадникам навряд чи вдасться. На кожного, хто зрікся власної батьківщини, - неодмінно чекає покарання.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

З початку агресії рф СБУ розслідує понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності. Служба безпеки працює, аби ідентифікувати зрадників, задокументувати їхні злочини та встановити місцеперебування на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Місцеперебування кожного колаборанта - вже точно знають учасники потужного партизанського руху, що діє на окупованих територіях. Ось палає авто зрадниці Ірини Махнєвої - так званої начальниці управління освіти з Каховки. У Херсоні підірвали у власному автомобілі - колаборанта Дмитра Савлученка. В Енергодарі вибух пролунав у під'їзді гауляйтера Андрія Шевчика.

Так называемая военная комендатура рашистов находится на улице Пилипа Орлика, 15. Ее нужно сжечь, как и остальные места скопления. Не сомневайтесь, наши действия будут незамедлительны.

Рашисти та їхні посіпаки - все гостріше відчувають, що вони - вигнанці на окупованих землях, і кінець їхньої примарної влади - уже не за горами. Але й крок назад колаборанти зробити не в змозі. Адже добре розуміють - тепер у біографії кожного з них є чорна мітка.