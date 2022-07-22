Російські окупанти закривають Антонівський міст у Херсоні. Таке рішення загарбники ухвалили після того, як споруду обстріляли українські сили. Біля мосту розташовані кілька ворожих військових баз. Цілили по об'єкту ракетами HIMARS, і це підтверджують в ЗСУ.

Чому пошкодження Антонівського мосту може бути вирішальним у деокупації Херсону? Розкаже Світлана Прокопчук.

Вибухи пролунали напередодні на світанку, а вже наступного дня в Інтернеті з'явилося відео ювелірної роботи наших захисників. У покритті мосту - видно кілька великих дір. Пошкоджені перила та асфальт.

Загальна протяжність Антонівського мосту - тисяча триста шістдесят шість метрів. Він нависає над річкою Дніпро та з'єднує Херсон із містами Олешки та Гола Пристань. До війни щодня цією переправою проїжджали десять тисяч автомобілів.

Бої за Антонівський міст тривають із перших днів війни.

- Хотів показати, чи все там нормально. Бтр наші стоять. Бої за мост йдуть. Да, канешно, це йойо. Перший раз побачив. Наскільки ракети бистро літають. Десь наверно штук 15 пролетіли.

Для окупантів переправа має стратегічне значення. Після численних ударів української армії по позиціях ворога у Чорнобаївці - рашисти масово тікали саме Антонівським мостом. Ним же до позицій ворожого війська підвозили боєприпаси. Усе, що везли, згодом летіло по мирних українських містах і селах.

Зараз окупанти повідомляють - для важкої техніки дорогу мостом закрито! А отже невдовзі вони можуть залишитися без боєприпасів!

Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента:

Снабжение группировки крайне затруднено, а потом последует серия выноса уже того, что там привезли и серий огневого контроля того, что будут пытаться увезти. Через некоторое время станет грустно и в этом отношении, а дальше российские солдатики уважаемые тем не менее мной в бетонных сооружениях очень сильно загрустят и все эти две - три линии обороны превратятся в желание сдаться как можно быстрее.

Відновити міст швидко окупанти не мають можливості - місцеві дорожньо-будівельні компанії відмовляються з ними співпрацювати. Загарбники шукають спеціалістів у Криму. Бо інакше - не зможуть навіть відступити, коли наші захисники підуть у контрнаступ.

Олег Жданов, військовий експерт:

Антоновский мост все ближе и ближе к разрушению. Как только это произойдет, мышеловка захлопнется. Дальше только на лодках, на веслах, через Днепр. Другого способа нет. Ну а Каховскую платину, я думаю, что наша артиллерия будет контролировать в плане того, что кто переедет, тот там на правом берегу и помрет. Или будет ликвидирован с точки зрения военной.

Тим часом у Херсоні люди живуть без українського мобільного зв'язку. В єдиному місці, де ще можна скористатися меседжерами, - завжди повно людей.

Людей на вулицях міста - не багато. Автобусна станція працює, а залізничний вокзал - ні.

У магазинах - продукти переважно з росії. Розрахуватися можна і українською гривнею, і російським рублем. Подекуди - банківською картою. Що зараз у Херсоні точно розквітає - так це алкогольний бізнес!

В окупованому Херсоні вже розпочався сезон кавунів. Ягоду продають по вісім гривень за кілограм. Поласувати соковитими велетнями з півдня України прагнуть і в інших регіонах держави. Але це станеться лише після того, як наші захисники досита нагодують ворога своїми потужними боєприпасами.