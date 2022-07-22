ЗСУ знищили дивізіон російських гаубиць "Мста-Б" (відео) [ Редагувати ]
Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗСУ знищили артилерійський дивізіон російських гаубиць разом з особовим складом, технікою та боєкомплектом. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії, було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) - 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.
Захисники також оприлюднили відео знищення окупантів. Де саме розтрощили ворожу артилерію не повідомляється
Нагадаємо, що росіяни спробували просунутися на східному та південно-східному напрямках.
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