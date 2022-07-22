США затвердили виділення Україні нового пакету безпекової допомоги на $270 млн, включаючи чотири високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS і 580 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі.

До складу нового пакета військової допомоги також входять 36 тисяч артилерійських снарядів і бронебійні системи.

Президент США Джо Байден схвалив черговий транш допомоги Україні на оборону від російської агресії, санкціонувавши надання додаткової допомоги у розмірі до $175 млн, йдеться в документі на сайті Білого дому.

США вже передали Україні 12 установок HIMARS далекобійністю 80 км. Загалом союзники домовилися передати Україні близько 20 установок.

Нагадаємо, що США заперечили, що окупанти знищили чотири HIMARS, як це стверджує російська пропаганда.