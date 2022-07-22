Україна про спільні інспекції суден з зерном: убезпечить від "троянських коней" [ Редагувати ]
Джерело: Цензор.Нет
Угода про "зернові коридори", яка була сьогодні підписана Україною, росією, Туреччиною та ООН, передбачає проведення спільних інспекцій суден. Це потрібно для того, щоб уникнути потрапляння в українські порти так званих "троянських коней".
Про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який представляв Україну на підписанні угоди в Туреччині.
Так, згідно з підписаним документом, в Туреччині буде створено Спільний координаційний центр. До нього увійдуть представники України, росії, ООН та Туреччини.
Також в Туреччині будуть створені інспекції з-поміж представників всіх сторін. Ці інспекції будуть перевіряти вантажі та персонал суден, які прямуватимуть в Україну та з України.
"Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки. Спільна інспекція убезпечить наші порти від входу "троянських конів" під виглядом цивільних суден", - пояснив Кубраков.
Водночас до українських портів російські представники допущені не будуть.
"Діяльність та контроль в українських портах здійснюватиметься під владою та відповідальністю України. Тобто контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною", - наголосив міністр.
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