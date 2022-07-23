Екс-заступника секретаря РНБО підозрюють у держзраді [ Редагувати ]
Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу. Про це повідомляється на сайті відомства.
5-а служба федеральної служби безпеки росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
За даними ДБР, очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники фсб, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора.
Залучили фесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив екс-начальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який своєю чергою залучив до групи інших громадян України.
Зокрема, Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам рф відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.
Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України.
Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).
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