Хто може стати новим послом України в Німеччині: подробиці [ Редагувати ]
Стало відомо, хто замінить Андрія Мельника на посаді посла України у Німеччині.
Про це повідомляє телеканал RTL.
Так, новим послом стане 47-річний Олексій Макєєв. Міністерство закордонних справ отримає офіційну інформацію про його призначення лише за два тижні.
Що відомо про нового майбутнього посла
З 2014 до 2020 року Макєєв очолював політвідділ МЗС. Наразі він працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій. За інформацією RTL, дипломат добре володіє німецькою та англійською мовами. Раніше Макєєв працював у тому числі в Берліні та Берні.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив низку послів України. Серед них голова дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.
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