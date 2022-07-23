Російська окупанти обстріляли Миколаїв, одна з ракет влучила в житловий будинок в одному зі спальних районів міста. Вже відомо як мінімум про одну постраждалу дитину, під завалами залишаються люди. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

16-річна дитина... Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок... Під завалами люди! Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники.

Про вибухи в Миколаєві місцеві жителі почали повідомляти близько 18:30, після оголошення повітряної тривоги. За даними "Преступности.Нет", окупанти влучили до однієї зі шкіл міста, є поранені. Згоріли автобус і кілька автомобілів.

Нагадаємо, що зранку росіяни завдали ракетного удару по порту Одеси через день після підписання зернової угоди в Стамбулі.