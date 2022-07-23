Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар росії по порту Одеси через день після підписання зернової угоди в Стамбулі.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський наголосив, що Кремль знайде способи, щоб не виконувати зернову угоду та продовжувати маніпуляції.

"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - заявив глава держави на зустрічі з представниками Конгресу США.