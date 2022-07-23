Зеленський різко прокоментував удар по Одеському порту [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар росії по порту Одеси через день після підписання зернової угоди в Стамбулі.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Зеленський наголосив, що Кремль знайде способи, щоб не виконувати зернову угоду та продовжувати маніпуляції.
"Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє", - заявив глава держави на зустрічі з представниками Конгресу США.
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