Талісман та фахівець з психологічної реабілітації. Двомісячний пес, на ім'я Мажор, підкорив одну з пожежних частин Одеси. Знайомство цуценяти з рятувальниками почалося, коли ті гасили пожежу у приватному будинку. І власники врятованої оселі подякували вогнеборцям - подарували малого. Тепер Мажор має будку, вольєр, нашийник та безмежну любов всієї пожежної команди.

Як справжній хазяїн, він підрівнює кущі на території пожежної частини. Цей вухань сам обрав майбутніх господарів: рятувальників, які приїхали гасити пожежу у будинку, де песик народився.

Марина Мартиненко, речниця Гу ДСНС в Одеській області:

Як розповідають хлопці: Вибіг пес, почав хапати за штани. І господарі будинку, в якості вдячності, подарували Мажора нашим рятувальникам.

Ім'я Мажор підказало саме життя. Адже цуценя ні в чому не знає відмови.

Марина Мартиненко, речниця Гу ДСНС в Одеській обл.:

Йому все приносили: їжу, іграшки, різні м'ячики. І коли подумали, що то пес, в якого тепер є все. То буде він у нас Мажор.

Мажор, вочевидь, не "дворянсього" роду. Щоправда, якої він породи, рятувальники не знають.

Ну, если уши сделать так, то це - лабрадор. То есть, я думаю что это лабродор. Но по телосложению похож на стафа.

У Мажора є і будка, і вольєр. Але сидіти там сам пес категорично відмовляється.

Значно краще хвостатий почувається серед людей.

Іноді він спить з диспетчерами в диспетчерській. Я уже бывает говорю, що він скоро будет вмето них работать там в диспетчерской.

Рятувальники розраховують, що на Мажора згодом чекає кар'єра в службі з надзвичайних ситуацій.

Олександр Попов, керівник Третьої пожежно-рятувальної частини:

Це треба поспілкуватися з нашими кінологами, які дресирують псів, які безперервно працюють на визовах на пошуку людей або вибухонебезпечних предметів. Якщо піддасться, зрозуміло віддамо, буде служити ДСНС в Україні. Я думаю, він справиться. Це бойовий пес.

Але Мажору - лише два місяці. Йому тільки-но подарували перший нашийник. Тож поки пес вчиться правильно реагувати на сигнал виклику.

У такі хвилини розумний пес, кажуть рятувальники, не лізе під ноги, поводиться дисципліновано.

Андрій Бахметьєв, заступник керівника Третьої пожежно-рятувальної частини:

Грайливий, як у маленької дитини, зі всіма бавиться, добрий до людей. Ну, от зараз можете побачити: зайнятий своєю справою.

Поки головна робота цуценяти - психологічна реабілітація рятувальників. Особливо, після важких виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів. Професійна ж дресура для Мажора розпочнеться не раніше, ніж за кілька місяців. Але одну команду він вже вивчив.