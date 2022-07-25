З лютого 2022 року лише у Києві зареєстрували 80 тисяч внутрішніх переселенців. ООН нарахувала, що в країні понад 8 мільйонів громадян можуть вважатися такими та ці цифри неостаточні. Як і кількість зруйнованого житла, шкіл, дитсадків, лікарень та інших об'єктів інфраструктури, які в Україні ще потрібно відбудувати заново. Нині цей процес на звільнених територіях вже запущено за допомогою донорів, інвесторів та українського бізнесу, який у більшості переключився на активну волонтерську допомогу. Але проєкт, який пропонує київський забудовник Євген Леськів, став першим в Україні комплексним вирішенням проблеми із розселенням людей та будівництвом нової інфраструктури. Будівництво, яке заплановане у селі Глібівка Вишгородського району Київської області, по суті, пілотна реалізація ідеї приватного міста, яка показує, що приватний бізнес готовий вкладати кошти у будівництво житла та в об'єкти соціальної інфраструктури, які будуть гостро необхідні всім переселенцям.

- Давайте одразу про стереотипи. По-перше, коли ми говоримо про приватне місто – це не означає, що воно для обраних. 10% житла з 925 000 м2, які будуть збудовані, ми збираємося віддати тимчасовим переселенцям, сім'ям військових та постраждалим від бойових дій. По-друге, у термін приватне, ми закладаємо перш за все зручну логістику та координацію всіх соціальних та комунальних процесів, що вибудовуються у місті. Тобто, можна говорити про те, що одна приватна компанія управляє комунальними службами та обслуговує побудовану територію, що спрощує та прискорює безліч процесів, на вирішення яких через державні структури потрібно пройти довгий бюрократичний ланцюг, - каже засновник компанії KBD.estate Євген Леськів.

За словами девелопера, проект приватного міста не є політичним та не має відношення до системи управління. Нове місто не відокремлене від територіальної громади та повністю підпорядковане органам місцевого самоврядування. Проте, пілотний проект має на меті показати, що на території приватного міста діятимуть єдині правила, які обирають мешканці більшістю голосів. Змістовна основа цих правил буде проходити ретельну юридичну перевірку на відповідність законодавству та на першому етапі регулюватиме комунальні правила, такі як вивіз та перероблення сміття. Так, за словами Євгена Леськіва, вже визначено, що на території міста буде запропоновано єдину європейську систему повного сортування сміття. Одна з цілей цього впровадження – загальний розвиток культури поводження з відходами, яка зараз є дуже вибірковою.

Крім того, у проекті передбачено рішення щодо блоку комунальних питань. Насамперед щодо постачання води. Проєктувальники міста знайшли рішення щодо автономного водопостачання, щоб не збільшувати навантаження на існуючі мережі у Глібівці. З урахуванням масштабів майбутнього будівництва передбачено також навантаження на електричні мережі. У зв'язку із цим енергопостачання міста буде посилено з перспективою зростання потреб.

Ще одна перевага, яку анонсував ініціатор проекту Євген Леськив, це модернізація медичної системи, яка діятиме у місті. Передбачено, що мешканці повинні мати оперативний доступ до лікування у країнах Європи та Ізраїлі. Йдеться про те, що укладаються угоди з провідними іноземними клініками, які будуть готові приймати мешканців першого приватного міста на лікування. У тому числі на реабілітацію після отриманих травм під час воєнних дій.

"Обговорювати та коригувати умови проживання в приватному місті вже зараз нам дозволяє проголосований генеральний план міста", - підкреслює Євген Леськів, засновник KBD.estate.

У компанії наголошують, що одна із середньострокових цілей проєкту приватного міста, у тому, щоб покращити внутрішній клімат в територіальній громаді. Як мінімум, завдяки тому, що буде розширено місцеву інфраструктуру та активізовано бізнес, що у свою чергу робитиме територію всього Вишгородського району інвестиційно привабливою.

Ініціатор проекту Євген Леськів заявляє, що під час роботи над проектом у Глібівці вдалося поєднати унікальний досвід подібних міст у країнах Європи, Близького Сходу та Азії з українськими містобудівними рішеннями, які приймалися понад 30 років тому, після аварії на Чорнобильській АЕС. Ця масштабна трагедія показала, наскільки ефективно можна підійти до розселення людей. Так з'явилося місто Славутич – наймолодше місто України, над будівництвом якого працювали найкращі архітектори свого часу.

«Все моє дитинство пройшло у Славутичі, який з'явився з нуля для постійного проживання працівників ЧАЕС після аварії. І я можу стверджувати, що це був раціонально спроектований населений пункт, де було передбачено все – від комфортного розташування шкіл від дому, до маршрутів на спортивні майданчики, руху транспорту та місць розташування лікарень. Усі вдалі містобудівні рішення зі Славутича, ми можемо використати і зараз із поправкою на час, технології та можливості, які ми взяли на озброєння у країнах Європи», - наголошує київський забудовник Євген Леськів.

Перші сім'ї можуть отримати ключі від квартир у новому приватному місті в Вишгородському районі Київщини вже у 2023 році. А усі подробиці реалізації та можливостей участі у пілотному проекті першого приватного міста, будуть презентовані восени на спеціальній прес-конференції засновника компанії KBD.estate Євгена Леськіва.