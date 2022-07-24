До 19 зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару росіян по Кіровоградщині. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Нагадаю, армія рф атакувала область напередодні вранці. Загалом випустили тринадцять крилатих ракет. В результаті троє людей загинуло. Докладніше розповість Олена Бринза.

Сильні вибухи, розбиті вікна та всюди скло. Так зустріли ранок кропивничани через атаку російських крилатих ракет.

Андрій, житель Кропивницького:

Ну наразі маємо привіт від "руського міра". Вважаю, що дотримуватись норм безпеки все ж таки має бути, тривога є тривога, так що маємо якось реагувати.

Андрій показує наслідки російської агресії. У цій будівлі вилетіло скло - довелось вікна закривати фанерними листами.

Андрій, житель Кропивницького:

Чутно було, аж гарно чутно, попросипались, в підвал пішли як треба, бо зрозуміли, що робиться щось не те. Вікна нема, ну це одне наскрізь, а там ще тріщини, то ми там скотчем позамазували, вікна тримаються, ну що ж.

Ворожий обстріл відбувся о п'ятій ранку суботи. В регіон поцілило тринадцять ракет.

Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА:

Вісім ракет "Калібр" морського базування та п'ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3, поцілено в інфраструктурні об'єкти за межами міста.

Щогодини після обстрілу кількість постраждалих зростала. Відомо про дев'ятнадцятьох. Ще троє людей - загинули. На місці продовжують працювати рятувальники та піротехнічні підрозділи.