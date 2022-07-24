Свербіж ступнів і долонь може бути ознакою небезпечної хвороби [ Редагувати ]
Свербіж у ділянці ступнів і долонь, який посилюється ночами, може говорити про ожиріння печінки. Такого висновку дійшли медики з Клівлендської клініки, повідомляє британське видання Express.
Медики зазначають, що дискомфорт і біль у животі зазвичай є стандартними ознаки неалкогольної жирової хвороби печінки.
Сверблячка, пов'язана з неалкогольною жировою хворобою печінки, зазвичай посилюється пізно ввечері та вночі. У більшості людей свербить в одній ділянці тіла, наприклад, на кінцівках чи підошвах ніг і долонях.
Однією з можливих причин сверблячки є накопичення солей жовчних кислот. За словами лікарів, до цієї хвороби найбільш схильні люди з ожирінням або ті, що мають надмірну вагу та порушення вуглеводного обміну.
Жирова хвороба печінки розвивається без будь-яких явних клінічних проявів. Вказувати на початкову стадію хвороби можуть біль у ділянці живота та почуття розпирання у правому боці. Лікарі закликають звернути увагу на спосіб життя та скоригувати його за необхідності.
Раніше "Подробиці" писали про перші ознаки хворої печінки.
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