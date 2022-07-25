Біля Вуглегірської ТЕС окупанти мають частковий успіх - Генштаб [ Редагувати ]
Українські захисники завдали російським окупантам значних втрат під Цупівкою - Дементіївкою на Харківському напрямку, однак біля Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а також залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах.
- На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.
- На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка - Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.
- На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.
- На Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Задіяв авіацію біля Григорівки та Серебрянки. Здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч і відійшов.
- На Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.
- Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове - Покровське та Володимирівка - Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.
- На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.
- За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
- Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили з "Байрактара" катер окупантів "Раптор".
по темі
На Херсонщині російські війська намагалися просунутися в напрямках Сухий Ставок - Андріївка та Брускінське - Білогірка, однак зазнали втрат і хаотично відступили. Ворог продовжує спроби встановити контроль над Вуглегірською ТЕС
Російські війська намагаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над Бахмутом і територією Вуглегірської ТЕС. Там точаться запеклі бої. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 20 липня
На Донецькому напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 14 липня
Сухопутної загрози Києву наразі немає, Росія не зможе різко перенести бойові дії під українську столицю. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на зустрічі з послом США в Україні Бріджіт Брінк
Втрати України у війні з Росією та інформація про кількість загиблих є державною таємницею. Про це під час брифінгу заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр