Пів країни - на велосипеді. З Харкова до Рівного Євгеній Осиновський приїхав на своєму двоколісному. І це при тому, що йому 51. Коли російська армія поставила перед вибором - зачинитися в квартирі чи виїхати з міста, яке постійно обстрілюють, то обрав друге і сів на ровер. Тепер чоловік колесить Україною вже майже чотири місяці. За цей час проїхав понад три тисячі кілометрів. Далі історія українця, який вирішив війну пережити у мандрівці рідною країною.

Меня звать Евгений. Я из Харькова. Я проехал наверно около трех тысяч километров, потому что у нас война.

Україною Євгеній Осиновський їздить на своєму велосипеді. Так мандрує вже четвертий місяць. З рідного міста поїхав ще наприкінці березня, коли в його район почали прилітати російські ракети.

Євгеній Осиновський, житель Харкова:

У нас было четыре ракеты. И это было очень страшно. Я подумал, что гараздо лучше поехать по Украине, чем сидеть, не выходя из дому и ждать когда к тебе влетит ракета в дом.

Тепер чоловік зупинився у Рівному. А перед тим - проїхав майже всю Україну.

Євгеній Осиновський, житель Харкова:

Я ехал Полтава, Кременчуг. В Кременчуге я пересек Днепр. Потом Черкассы, Умань, Винница, Черновцы. После Черновцов я доехал до Мукачева. Из Мукачева я повернул на Ивано-Франсковск. После этого я поехал на север - на Волынь доехал до Ковели и с Ковеля я приехал сюда.

Для Євгена це не перша довга поїздка. Чоловік вже 15 років подорожує на велосипеді. На своєму двоколісному об'їздив 55 країн світу. Ось на цьому ровері катається вже понад чотири роки.

У него нет марки, потому что каждая деталь покупалась отдельно и каждая деталь добавлялась.

Цей велосипед за ліком у Євгена одинадцятий. Його зібрали велолюбителі. Він виявився доволі міцним і надійним, каже чоловік. На цих колесах наїздив понад тридцять тисяч кілометрів.

Євгеній Осиновський, житель Харкова:

Из Барнаула я проехал в Бирму а потом вернулся в Тайланд. Это было тысяч 15 километров. На следующий год я проехал по Европе и потом вернулся через всю Украину. Это было ну немного - тысяч восемь, наверное, километров. И третий раз в прошлом году я поездил по Пакистану.

Євгенію - 51 рік. За фахом він математик. Каже, колесити по світу - то його філософія життя. Вирушаючи в подорож, маршрут заздалегідь не прокладає. З собою бере лише наплічник з найнеобхіднішим.

Євгеній Осиновський, житель Харкова:

Рюкзак у меня довольно большой сорокалитровый. Я туда положил спальник и гамак, ну и какие-то там, тогда еще было довольно холодно, я положил какие-то теплые вещи. Украина - это же не пустыня, то есть, когда мне хочется поесть - я могу подъехать к ресторану и поесть. Тут очень много гуманитарной помощи.

Чоловік каже, і в Рівному довго не затримається. У планах - відвідати ще кілька міст в області. Куди помандрує далі - ще й сам не знає. Але, каже, подорожувати на велосипеді планує до жовтня, а опісля повернеться додому. Сподівається, вже у мирний Харків.