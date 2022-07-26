Росіяни знищили та пошкодили всі навчальні заклади у Костянтинівці на Донеччині [ Редагувати ]
Майже 2 тисячі 200 закладів освіти пошкоджені чи повністю знищені в Україні через бомбардування та обстріли російської армії. Про таке заявляють в Офісі Генпрокурора. Є міста, де не вціліла жодна школа.
Наш наступний сюжет - спільна робота з Військовим телебаченням із міста Костянтинівка на Донеччині.
Поліна Коваленко, воєнний кореспондент:
Біля п'ятої ранку жителі міста Костянтинівка почули два гучних вибухи. Нова школа з сучасним ремонтом та обладнанням стала черговою мішенню російських загарбників.
Пришкільне подвір'я - усе засипане склом та уламками. Частина стін будівлі - геть знищені.
Яна, жителька Костянтинівки:
Наша новая школа. Ее вот только отремонтировали. Дети наши, не знаю, где теперь будут учиться.
Не маючи легких успіхів на фронті, держава-агресор продовжує воювати з дитсадками, школами та університетами. Росіяни активно атакують житлові будинки.
Яна, жителька Костянтинівки:
В нашем подъезде - и в первом, и во втором - межэтажные окна повылетали все. На третьем этаже вылетели у соседей стекла полностью, в трехкомнатной квартире, и в соседнем подъезде на шестом этаже тоже.
Після удару по школі номер шість - із поглибленим вивченням української мови та літератури - у Костянтинівці майже не залишилось вцілілих навчальних закладів.
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