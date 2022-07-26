Жителька Рівненської області захворіла на тропічну малярію. Жінка інфікувалась у Танзанії, де перебувала на початку липня. Про це повідомили у Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб.

Знову нагадала про себе малярія - небезпечне паразитарне захворювання, збудники якого передаються людині через укус комара роду Anopheles.

Після повернення з Африки додому жінка вже почувалась зле й одразу звернулась за медичною допомогою. При обстеженні в її крові було виявлено малярійні плазмодії. Пацієнтці одразу призначили лікування, на сьогодні її стан задовільний.

Малярія - це тяжке захворювання, яке характеризується лихоманкою, головним болем, сильним потовиділенням, порушенням роботи нервової та інших систем організму, часто відмічаються такі ускладнення як збільшення печінки на селезінки, анемія, жовтяниця, тяжкий перебіг може призвести до смерті хворого.

При виїзді до країн, де є ризик захворіти на малярію, необхідно пройти курс хіміопрофілактики протималярійними препаратами, який, згідно з рекомендаціями ВООЗ, розпочинається за тиждень до поїздки, триває впродовж усього терміну перебування та 4 тижнів після повернення.

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