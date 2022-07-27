В контексті підписаної угоди про вивезення зерна, в Україні відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

Начальник філії державної установи "Одеський район Держгідрографії" Ігор Тимчук розповів:

Сьогодні ми проводимо сумісну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все - це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно.

Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи - визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

Начальник Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гончаренко сказав: