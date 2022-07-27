У Маріуполі окупанти почали фільтрацію людей віком від 70 років [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники розпочали фільтрацію людей віком від 70 років. Про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міськради.
Так, навіть в людях похилого віку вони бачать загрозу.
Пенсіонерам доведеться доводити свою "прихильність" окупантам, які залишили їх без будинків, їжі, медицини та нормального життя. У "руського миру" під підозрою усі. Але час розплати настане!
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