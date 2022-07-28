Окупанти вдарили 9 ракетами по Чернігівській області [ Редагувати ]
Вночі на четвер, 28 липня, на територію Гончарівської громади Чернігівської області прилетіло 9 ракет. Інформацію про дев'ять прильотів підтвердило ОК «Північ»
Ракети впали до лісового масиву. Також працювала наша система протиповітряної оборони.
Про жертв поки не повідомляється.
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