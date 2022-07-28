А ще росіяни навмисно палять наші пшеничні поля: в Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Агроситуація в інших регіонах більш-менш спокійна. Так, вже тривають жнива на Рівненщині.

Нині там молотять озимину та ріпак. Урожай ранніх зернових планують зібрати чималий. Та й погода сприяє збору врожаю. Докладніше дивіться у сюжеті.

На поля Рівненщини вийшли комбайни. Збирають ранні зернові та ріпак.

Гібридом задоволений - не розстріскується. Дзвонить - значить готово.

Власник фермерського господарства Леонтій Гомель сам керує комбайном під час жнив. Так вже дев'ятий рік.

Працівника нашого, комбайнера, взяли в АТО, і я сідав і починав молотить на комбайні.

Ріпаком фермер засіяв сотню гектарів. Планує зібрати з одного щонайменше тридцять центнерів. Та от тільки цього року врожай, кажуть аграрії, дається важко: за витратами виходить ледь не золотий, але ціни йому немає.

Андрій Харитонов, агроном:

Зараз ціни дуже сильно пішли, удобрення, там засоби захисту. Наприклад, той самий хлористий калій в минулому році стояв 14 тисяч за тону, зараз стоїть 45, а той рік ріпак стояв, получається, десь до 20 тисяч за тону - зараз стоїть десять. Це, получається, воно ніяких затрат і близько не вертає.

Усього в обробітку у цьому господарстві - понад п'ятсот гектарів. Далі збиратимуть ярий ячмінь, пшеницю, сою та цукровий буряк. Бо ж засіяли усе, як планували, і навіть більше. І ні на чому не економили.

Леонтій Гомель, фермер:

Засіяли ще 10 гектарів гречки. Змінили на сою. Сої трошки менш посіяли. Соя залишилась ще тогорішня. Буквально в складі лежить, нема ціни і не хочуть забирать. Не збавляли норму внесення добрив. Все, як було заплановано все внесли по повній формі - і азоту, і хімію, і захист зробили повний комплект.

Загалом на Рівненщині у війну засіяли понад шістсот тисяч гектарів. З них третина - під ранніми зерновими. Їх уже збирають по всій області. Попри війну, аграрний сектор регіону працює за планом. Щоправда, цьогоріч дещо пожертвували площами для сої та кукурудзи і більше посадили "хліба".

Андрій Кузьмич, голова Асоціації фермерів Рівненщини:

Пшениця традиційно на 5-7 днів поки запізнюється, але якщо дасть бог все буде добре, фермери й аграрії Рівненщини готові її зібрати, готові її в сховище перенести. Досить гарно показує себе озимий ячмінь. Непогані показники. Як буде пшениця, ми побачимо. Прогнозуємо врожай на рівні 5-6 тонн з гектара - це досить непоганий результат.

Погода жнивам нині сприяє. Тож фермери не втрачають ані години, щоб зібрати увесь урожай. За два-три тижні планують з полів прибрати усе збіжжя. От тільки де його - реалізовувати - поки не знають.

Леонтій Гомель, фермер:

Гроші, який був запас, - закінчуються. Попереду посівна. Ще минулорічний врожай лежить на складі. Продать його теж за копійки не хочеться. Невідомо, коли будем, хто його в нас купить і по якій ціні.

Та рівненські аграрії рук не опускають. Поки "гаряча" пора, кажуть, працюють і за себе, і за того фермера, якому орки спалили поле. Бо ж розуміють - мають прогодувати й свій регіон, і той, який потерпає від обстрілів.