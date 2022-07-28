У посадовців та керівників шкіл є місяць на те, щоб визначитися з формою навчання

Шкільна освіта без шкіл. Приблизно кожен 10-й навчальний заклад в Україні пошкоджений або знищений російськими терористами. Зруйновані вщент, відновленню не підлягають. В інших - тривають капітальні ремонти, аби першого вересня діти таки могли сісти за парти.

Втім чи реально в умовах війни гарантувати учням безпеку? У багатьох регіонах країни заклади освіти зараз перевіряють надзвичайники. Наші кореспонденти теж подивилися, як готуються до нового навчального року в напівзруйнованому рашистами містечку Макарові на Київщині.

Роман Барашев, кореспондент:

Такий вигляд зараз має кабінет математики першого Макарівського ліцею. Ліцею, де навчалися понад тисяча дітей. Очікується, що до вересня в Макарів повернеться більшість із них. Та сісти за парти рідного навчального закладу вони, на жаль, не зможуть.

Будівлю ліцею зруйнували два рашистські снаряди. Знесли частину даху, знищили крило, де був цех для приготування їжі. Всі 130 вікон - треба замінити. Зараз вони закриті дошками та плівкою.

На цих підпорках тримається весь другий поверх?

Надія Українець, директор Макарівського ліцею №1:

Весь другий поверх. Вся обідня зала. Але ми спостерігаємо, що тиск іде і плита вже лопнула. Це дідусь нам один привіз матеріали … Але йде вже вібрація, плита важить десь три з половиною тонни, плита вже вигинає матеріали. Раз у десять днів робимо фотозвіт і спостерігаємо, що вона в якийсь момент і завалиться.

Дощі прискорюють руйнацію стін. Пошкоджені каналізація, водопровід, та і їжу готувати просто ніде.

Надія Українець, директор Макарівського ліцею №1:

Ось, наприклад, знайшли ми рештки наших каструль, це такі кухонні знаряджання, де ми дітям варили куліші… морозильна камера теж вилетіла, ми її теж знайшли на території.

Керівництво закладу сподівається на фінансову допомогу європейських організацій. І не втрачають надію, що освітній заклад вдасться врятувати.

Надія Українець, директор Макарівського ліцею №1:

Ось в нас зникло дуже багато, наприклад, інструментів, то батьки 11 класу нам купили газонокосилку, батьки четвертого класу - шурупокрут, болгарку, дві банки краски. Держава сьогодні у такому стані, що потрібно гуртуватися й один одному допомагати.

На наших очах, в обідній залі ліцею, розпочинаються незаплановані збори. Питання номер один - як уберегти дітей від рашистських ракет під час навчального процесу.

Ірина Волощенко, начальник відділу освіти Макарівської селищної ради:

До прикладу, якщо там з білорусі запуск ракет - це 3-5 хвилин до нас летить ракета! Невже встигне школа вивести 900 дітей в підвальне приміщення?

Та щоб обладнати підвальні приміщення за всіма стандартами безпеки, потрібні чималі кошти. До першого вересня їх не знайти. Посадовці вирішують - тисячу школярів з ліцею номер один тимчасово прихистити в ліцеї номер два.

Вадим Токар, голова Макарівської сільради:

Буде організовано навчання у дві зміни, можливо будуть передаватися - два тижні навчаються учні одного ліцею, потім переходять на дистанційне навчання, два тижні навчаються учні цього ліцею.

У Макарівському ліцеї номер два - вже встановлені нові вікна. Будівля теж зазнала пошкоджень під час ворожих атак.

Оксана Ковалінська, директор Макарівського ліцею №2:

Мій робочий кабінет перетворився у житлову кімнату, ми його зонували, з однієї сторони моє житло. З іншої сторони - робоча зона, моє робоче місце.

Квартира директорки повністю зруйнована. Ліцей став її другим домом у прямому сенсі. За тим, як рашисти заповзали в місто, Оксана слідкувала у віконце вчительської.

Не думали, що в школі будемо спостерігати за військовою технікою, страшно, дуже страшно. Господи, поможи нам!

Обладнати укриття. Ось що важливо встигнути в цій будівлі до початку навчання.

Оксана Ковалінська, директор Макарівського ліцею №2:

700 учнів можемо впевнено посадити на лавочки на стільчики, але на навчання за партами ми їх не можемо посадити, тому що не вистачить місця.

Є кулери, аптечки, запаси їжі, консерви галети, встановлять біотуалети, які потрібно теж ще придбати.

На сьогодні садочок аварійний повністю, потрібно його зносити й будувати новий.

Цей дитячий садок - побудовано на честь Олімпійських ігор 1980 року.

До війни тут було 134 дитини… це єдиний садочок, що займався дітьми, які мають особливі навчальні потреби. Це група "Зернятко", тут виховувалася моя дитина. Це була спальня діток … Коли перші фотографії побачив мій син Богдан, групи, ліжечка тут ще стояли, і він каже: Боже тут було моє ліжечко, я тут спав, навіщо було руйнувати мій садочок. Що ми зробили такого поганого, щоб навіть не було де отримати дошкільну освіту? Це дуже страшно, він дуже довго плакав.

Ось перед війною у нас в садочку були виставки різних поробок дитячих, оце ми передавали ангелочка, но так виставка і не відбулася, оскільки почалася війна. - Оберіг. - Так, на жаль, вже нема що оберігати. Але побудуємо новий садочок, буде ще кращий!

Проєкт відбудови дитсадка вже направлено іноземним партнерам. Є компанія, що обіцяє виконати роботу за рік. Весь цей час макарівських дошкільнят прийматимуть ось тут. Дитсадок "Пролісок" - теж постраждав від ворожих атак. Але тут уже триває ремонт.

Тетяна Мазепа, директор Макарівського закладу дошкільної освіти "Пролісок":

Державною програмою вже встановлено вікна… Планується завіз дверей. На жаль садочок не має окремого бомбосховища, але є підвальне приміщення, яке ми теж плануємо переобладнати й користуватися ним, щоб зберегти життя і здоров'я людей.

Масштаби руйнувань закладів освіти по всій Україні шокують. Рашистські атаки знищують школи та дитсадки на Харківщині, Миколаївщині, в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях.

Юрій Кононенко, начальник Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН України:

Це абсолютно не значить, що діти не будуть вчитися. Зараз органи місцевого самоврядування вирішують питання, яким чином перерозподілити цих дітей, в які школи вони будуть ходити. Всі діти продовжать здобувати освіту.

Якщо ворожі атаки до вересня не припиняться, рішення виводити дітей на очне навчання чи залишати на дистанційному прийматимуть щодо кожної школи індивідуально.

Альона Матвєєва, речниця МВС:

Уряд працює над тим, щоб якомога більше закладів освіти відновили свою роботу до першого вересня. Проте за свої парти школярі можуть повернутися лише в тому випадку, якщо будуть дотримано всіх безпекових норм.

Якщо якесь з правил безпеки не буде збережено, школа не запрацює, перевірені будуть усі. Точних цифр поки що немає, бо роботу тільки розпочато.

У посадовців та керівників шкіл є місяць на те, щоб визначитися з формою навчання. Як бути з дитячими садочками - питання складніше. Адже навчати дошкільнят дистанційно - просто неможливо.