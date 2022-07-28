Рада спростила приватизацію в умовах війни [ Редагувати ]
Верховна Рада 28 липня, ухвалила законопроєкт №7451, який розблоковує приватизацію та оновлює її процедури. Його підтримали 233 народні депутати, повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
За її словами, в Україні відновлять приватизацію держпідприємств, щоб сприяти релокації та відновлювати економіку.
Завдяки приватизації ті держактиви, які є в України і які наразі занепадають та простоюють без належного застосування можуть бути приватизовані та модернізовані бізнесом з регіонів, де наразі йдуть бойові дії.
Релокація українського бізнесу з небезпечних місць продовжується. І саме приватизація може допомогти підприємствам знайти приміщення, відновити його та розвивати на благо економіки України.
Серед важливих у законопроєкті змін стосовно приватизації державного та комунального майна:
- не проводяться аукціони з продажу об’єктів великої приватизації та їх викуп;
- не проводиться приватизація об’єктів у зоні бойових дій або наближених до неї;
- Фонд держмайна щомісячно подає до Комітету ВРУ інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу держмайна та пропозиції до законодавства;
- документи для участі в електронному аукціоні - в електронній формі;
- відомості про кожного учасника аукціону є анонімними;
- стартова ціна об’єкта - на рівні балансової вартості;
- розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах об’єктів малої приватизації встановлюється аукціонною комісією в розмірі:
- 10 розмірів мінімальних заробітних плат - для об’єктів, стартова ціна яких становить від 1 до 500 тис. грн;
- 10% стартової ціни об’єкта приватизації – для об’єктів, стартова ціна яких становить більше 500 тис. грн.
Оплата за актив відбуватиметься до укладання договору купівлі-продажу, що має стати додатковою гарантією виконання зобов’язань покупцем.
Також скасовується обов'язкове переоформлення всіх ліцензій та дозволів після купівлі активу, що дозволяє значно скоротити терміни його запуску новим власником.
Заборони на приватизацію у воєнний час в Україні немає, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона була заблокована, оскільки не працювали реєстри та нотаріуси, а Антимонопольний комітет не видавав дозволів. Зараз ці перешкоди зняті.
За словами в.о. голови ФДМУ Ольги Батової, до приватизації зараз готові майже 30 спиртзаводів і 7 комбінатів хлібопродуктів.
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