Приватизации государственного имущества в 2021 году принесла бюджету Украины 5,1 млрд грн. Об этом сообщил в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

В 2021 году Украина получила рекордные 5,1 млрд гривен от приватизации! Это больше, чем в любом году за последнее десятилетие.

По словам чиновника, поступления от приватизации за 2020-2021 годы суммарно превысили показатели предыдущих семи лет и составили 7,35 млрд грн.

Весной Сенниченко заявлял, что в 2021 году фонд получит от приватизации объектов госсобственности Украины более 12 млрд грн.

В этом году, по словам Сенниченко, перед Фондом госимущества поставлены новые задачи.

Что касается перспектив на 2022 год, то есть все основания для оптимизма. Но, чтобы приватизация двигалась дальше вперед, нужно выполнить два условия: Верховной раде принять наработанные законодательные изменения, а правительству передать нестратегические объекты приватизации.

В перечень объектов приватизации госимущества в 2022 году входят:

20 активов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт";

15 экспертно-технических центров "Гоструда";

6 бывших пенитенциарных учреждений Минюста;

2 агропромышленных комплекса;

2 объекта винодельческой отрасли;

3 единых имущественных комплекса морских портов в Белгород-Днестровском, Скадовске и Усть-Дунайске.

Напомним, что в октябре 2021 года Фонд госимущества продал с аукциона бывший киевский завод "Большевик" за 1,429 млрд грн.