Виконувачка обов'язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку. Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши фотографію заяви, датованої 26 липня.

"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року", - йдеться в ній.

Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ, і хай допоможе нам Бог.

Ольга Батова очолила ФДМУ в лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймала посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього входила до команди Сенниченка як його радниця.

З 2019 року ФДМУ очолював Дмитро Сенниченко. У листопаді 2021 року він повідомив, що йде у відставку, а через два місяці Рада звільнила його.