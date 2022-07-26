В.о. голови Фонду держмайна подала у відставку [ Редагувати ]
Виконувачка обов'язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку. Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши фотографію заяви, датованої 26 липня.
"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року", - йдеться в ній.
Подробиці завтра. Більше буде off the records для журналістів. І слава ЗСУ, і хай допоможе нам Бог.
Ольга Батова очолила ФДМУ в лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймала посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього входила до команди Сенниченка як його радниця.
З 2019 року ФДМУ очолював Дмитро Сенниченко. У листопаді 2021 року він повідомив, що йде у відставку, а через два місяці Рада звільнила його.
по темі
Сполученим Штатам відомо про останні кадрові рішення української влади і будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине. Про це на брифінгу заявив глава пресслужби Державного департаменту Нед Прайс
Україна та Гватемала підписали міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа, який прибув до України з офіційним візитом
У понеділок, 25 липня, президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони
У Кабміні розробляють законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за отримання паспорта Росії. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
Розслідування справи по фінансовій піраміді Milton Group, яку ще два роки тому звинуватили в шахрайстві на мільйони доларів, може зрушити з мертвої точки. Це пов'язано з відставками голови СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірини Венедиктової, які нещодавно підтримав парламент