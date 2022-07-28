Рада проголосувала за особливий статус поляків в Україні [ Редагувати ]
Верховна Рада 28 липня підтримала в цілому законопроєкт №7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
За документ проголосували 283 народні депутати. Для набуття чинності, він має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом.
Законопроект передбачає:
- громадяни Республіки Польща, їх подружжя та діти (незалежно від громадянства), які в'їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їх діти, які народилися на території України, матимуть право перебувати на території України на законних підставах протягом 18 місяців.
Під час перебування на території України вони мають право на:
- працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців;
- державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасо- вої втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин відповідно до законодавства та міжнародних договорів України;
- провадження господарської діяльності на тих самих умовах, що і громадяни України;
- здобуття освіти на рівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;
- соціальні виплати згідно із законодавством України;
- отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на тих самих умовах, що і громадяни України.
Нагадаємо, що Рада спростила приватизацію в умовах війни.
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