Рада проголосувала за особливий статус поляків в Україні

Верховна Рада 28 липня підтримала в цілому законопроєкт №7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні. Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За документ проголосували 283 народні депутати. Для набуття чинності, він має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом.

Законопроект передбачає:

громадяни Республіки Польща, їх подружжя та діти (незалежно від громадянства), які в'їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їх діти, які народилися на території України, матимуть право перебувати на території України на законних підставах протягом 18 місяців.

Під час перебування на території України вони мають право на:

працевлаштування без дозволу на застосування праці іноземців;

державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасо- вої втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин відповідно до законодавства та міжнародних договорів України;

провадження господарської діяльності на тих самих умовах, що і громадяни України;

здобуття освіти на рівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

соціальні виплати згідно із законодавством України;

отримання допомоги з Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на тих самих умовах, що і громадяни України.

Нагадаємо, що Рада спростила приватизацію в умовах війни.