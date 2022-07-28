У Миколаєві пролунали кілька потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Пізніше він уточнив, що внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає.

Є влучення у приватний сектор. Пошкоджено житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Поки що триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом.

За даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, під обстріл потрапив пункт видачі гуманітарної допомоги.

Удар по частному сектору, в тч по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция.

За останні місяці Миколаїв регулярно зазнає обстрілів з боку військ Росії. Противник завдає ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, а також обстрілює соціальні об'єкти та житлові будинки.

Нагадаємо, що Віталій Кім оголосив винагороду в $100 за ворожих коригувальників у Миколаєві.