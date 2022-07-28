Окупанти знову обстріляли Миколаїв: влучили в гуманітарний штаб [ Редагувати ]
У Миколаєві пролунали кілька потужних вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Пізніше він уточнив, що внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає.
Є влучення у приватний сектор. Пошкоджено житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Поки що триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації про наслідки обстрілу повідомлю вам згодом.
За даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, під обстріл потрапив пункт видачі гуманітарної допомоги.
Удар по частному сектору, в тч по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция.
За останні місяці Миколаїв регулярно зазнає обстрілів з боку військ Росії. Противник завдає ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, а також обстрілює соціальні об'єкти та житлові будинки.
Нагадаємо, що Віталій Кім оголосив винагороду в $100 за ворожих коригувальників у Миколаєві.
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