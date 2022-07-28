Обстріл Миколаєва: які наслідки [ Редагувати ]
У четвер вранці, 28 липня, окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Про це повідомляється у Telegram-каналі миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.
Внаслідок обстрілів постраждали заклади освіти та житлові будинки.
Російські терористи не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва.
- Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі, охоронець закладу зазнав поранення.
- У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Водночас відомо про пошкодження двох житлових багатоповерхівок.
- Окрім цього, ракета окупантів влучила по території водної станції миколаївського Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.
- Від обстрілу почалася пожежа.
Сєнкевич також розповів, що російські загарбники вдарили по одному з приватних підприємств. Від влучання боєприпасів там загорілись залишки шроту.
Проте, співробітникам ДСНС вдалося оперативно ліквідувати пожежу.
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