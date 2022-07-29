Нічний обстріл Харкова: у центральній частині міста зафіксовано два прильоти [ Редагувати ]
Вночі 29 липня окупанти вдарили по Харкову. Про це повідомляє у Telegram мер Харкова Ігорь Терехов.
Так, у центральній частині міста зафіксовано два прильоти.
У першому випадку війська противника потрапили в двоповерховий будинок. На місці події працюють рятувальники ДСНС, розбирають завали, шукають під ними людей.
Також зафіксовано приліт до будівлі одного з вищих навчальних закладів. На цей момент інформації про постраждалих або загиблих немає.
по темі
У понеділок, 11 липня, окупаційні війська обстріляли Харків
У неділю під ранок, 10 липня, окупанти атакували Харків ракетами
У середу, 9 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову
У четвер вранці, 28 липня, окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області
У четвер вранці, 28 липня, здійснили масований ракетний удар по північних областях України, з території Білорусі було випущено понад 20 ракет