Вночі 29 липня окупанти вдарили по Харкову. Про це повідомляє у Telegram мер Харкова Ігорь Терехов.

Так, у центральній частині міста зафіксовано два прильоти.

У першому випадку війська противника потрапили в двоповерховий будинок. На місці події працюють рятувальники ДСНС, розбирають завали, шукають під ними людей.

Також зафіксовано приліт до будівлі одного з вищих навчальних закладів. На цей момент інформації про постраждалих або загиблих немає.