Розмова лідерів США і Китаю: про що говорили президенти [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін в ході двогодинної бесіди обговорили ряд питань, в тому числі і війну в Україні. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Під час діалогу глави країн обмінялися думками про війну в Україні, а також про те, як далі можуть розвиватися події навколо неї.
Байден підкреслив, що США не змінювали свою позицію по Тайваню і виступають проти порушення стабільності в регіоні. Крім того, однією з тим для обговорення стали питання геноциду і примусової праці в різних країнах.
Представник Білого дому в ході прес-брифінгу охарактеризував бесіду, яка тривала майже дві з половиною години, як пряму і чесну.
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