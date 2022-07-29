Президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін в ході двогодинної бесіди обговорили ряд питань, в тому числі і війну в Україні. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час діалогу глави країн обмінялися думками про війну в Україні, а також про те, як далі можуть розвиватися події навколо неї.

Байден підкреслив, що США не змінювали свою позицію по Тайваню і виступають проти порушення стабільності в регіоні. Крім того, однією з тим для обговорення стали питання геноциду і примусової праці в різних країнах.

Представник Білого дому в ході прес-брифінгу охарактеризував бесіду, яка тривала майже дві з половиною години, як пряму і чесну.