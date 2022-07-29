"Доброго вечора, ми з України!": "Укрпошта" випустила нову марку [ Редагувати ]
"Доброго вечора, ми з України!" Це і вітання, і назва нової марки. З початку повномасштабного російського вторгнення це вже четверта марка, яку випускає "Укрпошта". На новинці зображено український трактор, який тягне захоплений російський танк. Прототипи для такого сюжету є чи не в кожному районі, який пережив російську окупацію.
Знайшлися такі герої і на Харківщині. Тож нову марку представляли на фоні ворожого броньованого багатоцільового тягача, який забрали в окупантів жителі Малої Рогані.
Ось він - прототип зображеного на марці трактора, який тягне ворожий танк. Той легендарний український трактор, за допомогою якого прості селяни увели буквально з-під носа у росіян важку бронетехніку. Віктор - один з таких відчайдухів. Першого березня, біля селища Слатине, під ворожими обстрілами, вони з чоловіками знайшли в полі кинутий танк, завели й поїхали.
Віктор Кичук, мешканець селища Слатине:
Дійсно знайшли і відкопали, вона була дуже застрягла. Постаралися з місцевими. Військові приїхали, ми завели його. І поїхали. - А безпечно це було робити? – Ні, дуже небезпечно, тому що обстріли велися з усіх сторін.
Володимир Усов, начальник військової адміністрації Харківського району:
Там було багато техніки кинутої, але місцеві по команді зробили з неї все, що можливе. Вирізали всю проводку, пробили всю оптику і все, що залишилося. Вивезли на той час 4 одиниці. І 4 одиниць техніки вивезли наші хлопці з селища Слатине.
А тракторист Віталій Денисенко - знайшов у полі біля Малої Рогані ось цю кинуту орками бронемашину.
Віталій Денисенко, тракторист фермерського господарства:
Ми проїжджали по полях. Ми перевіряли всі поля. І воно стояло на полі. Воно стояло почті в конце поля. Вони просто тікали, куди доїхали, бросили і всьо. Тракторами тягнули. Воно поле м'ягке, буксує. - Як відреагували хлопці після того, як дізналися, що у вас є таке? - Ну як як всегда довольні хлопці, що прибиль. Отжалі!
І саме тут - на тлі ворожої броонемашини і трактора - співробітники Укрпошти та військової адміністрації погасили нову марку "Доброго вечора, ми з України!".
Це вже 4-та марка, яку випускають під час війни. Народним голосуванням обрали тематику. Потім з півтисячі варіантів голосуванням обрали ескіз викладачки живопису Анастасії Бондарець.
Тетяна Фоменко, керуюча магазином філателія Харківської дирекції АТ Укрпошта:
За словами Анастасії, малюнок про те, як кожен українець може допомогти нашим Збройним силам наближати нашу перемогу.
Нову марку погасили біля села Мала Рогань. І це - теж символічно.
Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:
Це один із населених пунктів, який перший було звільнено від окупанта, коли ми відповідно перейшли в контрнаступ. Тут безпосередньо розташовувалися наслідки наших дій. Тут була у нас військова техніка, яку так само наші військовослужбовці і місцеві мешканці просто-напросто, скажімо так, перетягували на бік наших Збройних сил України.
Військові кажуть: по Україні рахунок вже пішов на сотні таких віджатих у ворога танків та БТРів. Марка "Доброго вечора, ми з України" має наклад у 5 мільйонів. З них 2 мільйони - для відправки листів за кордон.
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