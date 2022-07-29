Росіяни вдарили по Оленівці, щоб приховати тортури та розстріли полонених - Генштаб [ Редагувати ]
Російська армія здійснила прицільний навмисний артилерійський обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні "воєнних злочинів". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Російські окупанти, таким чином, переслідували свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Наслідки обстрілу уточнюються.
За інформацією Генштабу, Україна не завдавала ні ракетних, ні артилерійських ударів по району Оленівки.
Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія - країна-агресор, окупант і спонсор тероризму.
Вранці 29 липня російські ЗМІ повідомили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські бранці, у тому числі захисники "Азовсталі". Повідомляється про щонайменше 53 загиблих і 75 поранених.
Полк "Азов" оголосив полювання на причетних до масового вбивства полонених в Оленівці.
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