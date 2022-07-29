Червоний Хрест попросив доступ в Оленівку [ Редагувати ]
Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають намір потрапити в колонію в Оленівці, де в результаті вчиненого росіянами теракту загинули українські військовополонені.
Про це повідомив фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко.
"Ми знаємо про цю трагедію в колонії в Оленівці. Ми бачили фотографії. Але наших представників на той момент там не було, а також не було незалежних представників, від яких ми б могли отримати інформацію... Ми попросили відповідні структури в Донецьку, щоб ми змогли туди потрапити якомога швидше", - сказав представник організації.
Власенко зазначив, що представники Червоного Хреста хочуть потрапити в Оленівку, щоб перш за все, щоб надати допомогу пораненим українським громадянам, яких там утримують, а також евакуювати їх, якщо буде можливість.
"І звичайно ж для того, щоб отримати максимальну кількість інформації (зокрема, про загиблих - ред.), яку надалі ми передамо родичам полонених", - заявив він.
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