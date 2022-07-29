У Бразилії зафіксовано перший випадок смерті людини від віспи мавп. Про це із посиланням на бразильське Міністерство охорони здоров'я повідомляє телеканал Globo.

Захворілий страждав через серйозні проблеми з імунітетом. 40-річний пацієнт з ускладненнями госпіталізували до лікарні міста Белу-Орізонті, але лікарям не вдалося його врятувати.

Як випливає з даних місцевого МОЗ, всього в Бразилії до 28 липня було підтверджено 1066 випадків віспи мавп.