В окупованому Генічеську російські військові викрали колишнього командира корабля управління ВМС України "Славутич" Олексія Кисельова. Про це повідомляється на Facebook-сторінці його сина Артема Кисельова.

Чоловіка звинуватили нібито в "участі в терористичній організації" та влаштували над ним суд.

22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екс-командира корабля "Славутич" ВМСУ, а зараз активіста і волонтера, з окупованого міста Генічеськ Херсонської області.

Де росіяни тримали чоловіка не відомо, але 27 числа він ніби-то "перетнув кордон з Кримом, де його затримали" і відвезли в Сімферопольське СІЗО.

Зараз він перебуває там, окупанти інкримінують йому участь в терористичній організації (батальйон імені Номана Челебіджіхана, де він займався гуманітаркою і допомагав людям в окупованому Генічеську).

Також син викраденого екс-командира корабля ВМС розповідає, що 29 липня над Олексієм Кисельовим відбувся "суд", де йому призначили запобіжний захід - 2 місяці в СІЗО м. Сімферополь.