Окупанти викрали екс-командира розвідувального корабля ВМС України [ Редагувати ]
В окупованому Генічеську російські військові викрали колишнього командира корабля управління ВМС України "Славутич" Олексія Кисельова. Про це повідомляється на Facebook-сторінці його сина Артема Кисельова.
Чоловіка звинуватили нібито в "участі в терористичній організації" та влаштували над ним суд.
22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екс-командира корабля "Славутич" ВМСУ, а зараз активіста і волонтера, з окупованого міста Генічеськ Херсонської області.
Де росіяни тримали чоловіка не відомо, але 27 числа він ніби-то "перетнув кордон з Кримом, де його затримали" і відвезли в Сімферопольське СІЗО.
Зараз він перебуває там, окупанти інкримінують йому участь в терористичній організації (батальйон імені Номана Челебіджіхана, де він займався гуманітаркою і допомагав людям в окупованому Генічеську).
Також син викраденого екс-командира корабля ВМС розповідає, що 29 липня над Олексієм Кисельовим відбувся "суд", де йому призначили запобіжний захід - 2 місяці в СІЗО м. Сімферополь.
Фізичний стан тата засвідчує про його побиття і, можливо, тортури. Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії - незаконні. На жаль, закони на окупованих територіях зараз не діють, саме тому крім фіксації, наші правоохоронні органи нічого не можуть з цим зробити.
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