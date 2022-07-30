Катарський фонд Qatar Fund For Development перерахував 5 млн доларів на медичну допомогу Україні. Така сума надійшла на рахунок Міністерства охорони здоров’я в рамках ініціативи UNITED24 від державної організації Катару. Про це повідомляє МОЗ України.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги. А ще - наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко так прокоментував допомогу від Катару:

Вперше за два місяці роботи UNITED24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу. Ми дякуємо Qatar Fund For Development за суттєвий внесок у порятунок життів. Запрошуємо інші організації до взаємодії, щоби кошти, зібрані на допомогу українцям, були використані ефективно та цілеспрямовано.

Нагадаємо, що Україна отримає від США ще $169 млн гуманітарної допомоги.