Интриги, сопровождавшей отбор команд на предстоящий Чемпионат мира по футболу, который состоится в Катаре. Всего несколько дней назад определился полный список сборных, которые поедут на Мундиаль.

И пока федерации и клубы думают, как совместить свои соревнования с ЧМ, который пройдет в необычные месяцы – ноябре-декабре – праздник пришел на улицу к болельщикам костариканской команды. Именно сборная Коста-Рики стала последней, успевшей сесть в последний вагон поезда на Чемпиона мира.

Напряженный матч

Напомним, что Коста-Рика проводила свой последний матч со сборной Новой Зеландии, и именно от результата встречи зависело, поедет ли команда из Центральной Америки на ЧМ в Катар. Понять важность матча можно по тому, что в стране чиновникам и госслужащим разрешили взять перерыв на работе, чтобы смотреть поединок своей сборной. Он, к слову, проходил в Катаре, и костариканцы считались формальными хозяевами.

Несмотря на то, что встреча началась для болельщиков из Коста-Рики довольно неплохо, и футболистам удалось вырваться вперед уже на третьей минуте, игроки островного государства не хотели сдаваться без боя. Только за первый тайм Новая Зеландия нанесла более 10 ударов в сторону ворот, а один удар принес команде заветное очко. Гол, правда, отменили после просмотра повтора, но то, что в Коста-Рике на мгновение у всех разом ухудшилось настроение – факт.

Тем не менее, костариканцы смогли удержать свои ворота до конца матча сухими, и получили право занять последнее вакантное место на ЧМ-2022.

Кто и с кем будет играть

Команды, пробившиеся в финальную часть турнира, по традиции распределились на 8 групп, по четыре команды в каждой группе.

Костариканцы попали в относительно сложную группу. Помимо Японии за выход в плей-офф в Катаре с Коста-Рикой будут сражаться Испания и Германия. Возможно, футболистам из Латинской Америки удастся повторить подвиг 2014 года, когда они заняли первое место в группе, обойдя Италию и Англию, и выбив в плей-офф греков.

Катар на правах хозяина тоже будет играть в групповой стадии, в группе А. Ему в соперники достались Нидерланды, Эквадор и Сенегал. Голландцам с соперниками, можно сказать, повезло.

В группе B играют Англия и их соседи из Уэльса, а также США и Иран, принципиальные соперники не только в футболе, но и мировой арене.

В группах D и F можно ожидать интересного противостояния от Франции с Данией и от Хорватии с Бельгией соответственно. В группах G и F тоже есть свои формальные лидеры – Бразилия и Португалия.

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