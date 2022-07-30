Українські партизани на окупованій території Луганській області продовжують завдавати шкоди росіянам.

Про це повідомляє в Telegram-каналі очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай повідомив, що українські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою.

Подія трапилася біля міста Сватове і це дозволило унеможливити керування світлофорами, переїздами. Також за його словами, від неї залежить і саме живлення залізниці.

"Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше…", - сказав Гайдай.