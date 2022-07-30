Партизани пошкодили залізницю в окупованій Луганській області - ОВА [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Українські партизани на окупованій території Луганській області продовжують завдавати шкоди росіянам.
Про це повідомляє в Telegram-каналі очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
Гайдай повідомив, що українські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою.
Подія трапилася біля міста Сватове і це дозволило унеможливити керування світлофорами, переїздами. Також за його словами, від неї залежить і саме живлення залізниці.
"Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше…", - сказав Гайдай.
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